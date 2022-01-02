Российские лыжники не смогли выйти в финал спринта «Тур де Ски»

Российским лыжникам не удалось прорваться в финал спринта «Тур де Ски», несмотря на успех Александра Большунова в масс-старте, где он стал вторым, сообщает 1 января «Спорт-Экспресс».

Весь пьедестал в спринте заняли норвежцы: Йоханнес Клебо стал победителем, второе место у Эрика Вальнеса, третье — у Пола Голберга.

«Если ты хочешь выиграть «Тур де Ски», то должен быть хорош в спринте», — сказал Клебо после победы.

Россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Илья Семиков выбыли в четвертьфинале, Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых — в полуфинале лыжной гонки в немецком Оберстдорфе.

«За мужчин обидно. Уберите Большунова, и эта будет совсем другая команда. Остальные наши лыжники не очень тянут, к сожалению», — поделился мнением спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Российский лыжник Александр Большунов пришел вторым в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Российский лыжник является действующими победителями турнира. Большунов выигрывал «Тур де Ски» два раза подряд.

Зато российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт в классическом стиле на втором этапе «Тур де Ски» в германском Оберстдорфе 1 января. Спортсменка показала результат 2:36.41

«Тур де Ски» — часть Кубка мира, которая включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые проводятся как в классическом стиле, так и свободном.