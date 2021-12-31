Большунов завоевал серебро в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов пришел вторым в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Об этом 31 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

31 декабря спортсмен отмечает день рождения, ему исполнилось 25 лет.

Первым финишировал норвежец Йоханнес Клебо. Дистанцию в 15 км он преодолел за 32 минуты 26,4 секунды. Большунов уступил ему 3,4 секунды.

29 декабря Большунов пришел к финишу вторым (+19.3) по результатам классической гонки на 15 км с раздельным стартом в Ленцерхайде (Швейцария), где проходит этап многодневки «Тур де Ски».

За день до этого Клебо победил в спринтерской гонке свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски». Вторым пришел представитель Франции Ришар Жув, а третьим — еще один француз, Люка Шанава.

«Тур де Ски» — часть Кубка мира, которая включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным.