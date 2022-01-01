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Бузова рассказала о новогоднем одиночестве

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Телеведущая и певица Ольга Бузова встретила Новый год без семейного окружения. Несмотря на праздник, родители артистки встречают 2022 год порознь, рассказала она в новогодних сторис своего Instagram.

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«Решила остаться дома. Наверное, так и должно было случиться. Мне от этого не грустно. У меня есть большое количество друзей, семья. Мамочка, которая благодаря моему подарку сейчас отдыхает. Любимый папа со своей новой семьей. Он поедет на праздники в шикарное место. Все счастливы и здоровы. Это для меня самое главное», — рассказала Бузова.

Родители Ольги Бузовой — Ирина и Игорь — прожили в браке долгие годы, в семье родились две дочери — Ольга и Анна. Долгие отношения изжили себя, родители разошлись. Мать Ольги Ирина Александровна проживает одна. Отец Игорь Дмитриевич живет с новой избранницей Светланой, уточнил РЕН ТВ.

Телеведущая призналась, что обратилась ко Вселенной с небольшим посылом и попросила счастья для всех, кто ее окружает, в том числе для многочисленных поклонников.

И всё же под бой курантов Бузова осталась не одна. Наступление нового года она встретила с подругой Натальей Рудовой, с которой они вместе писали на бумажках мечты, жгли их и запивали шампанским.

«До сих пор загадываем желание и давимся жженой бумагой», — подписала пост с видео артистка, выразив надежду, что они с подругой не единственные, кто следует этой традиции.

Традиция эта довольно популярна и, как рассказал доктор Андрей Тяжельников, практически безвредна для здоровья при соблюдении некоторых правил. Поедать бумажки, запивая шампанским, рекомендуется в минимальных количествах, а писать заветные желания — карандашом.

Ранее Бузова показала, как пришла в ужас на записи одного из новогодних шоу от необходимости спеть свою композицию верхом на тигре. Оригинальное задание Бузовой предложили ведущие Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов. Животное привели братья Запашные и предупредили артистку о тонком музыкальном вкусе хищника.

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