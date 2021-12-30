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Бузова пришла в ужас от необходимости спеть верхом на тигре

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На записи одного из новогодних шоу телеведущая и певица Ольга Бузова должна была спеть свою композицию верхом на тигре. Видеоролик с записью эпизода Бузова выложила 29 декабря в Instagram.

Оригинальное задание Бузовой предложили ведущие Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов. Животное привели братья Запашные и предупредили артистку о тонком музыкальном вкусе хищника.

«Что бы ни происходило, не трогай его. И постарайся попадать в ноты — у него очень хороший слух», — напутствовал артистку Эдгард Запашный.

На глаза Бузовой надели маску, чтобы она не видела происходящее, в руки дали микрофон, включили музыку и, поддерживая за руки, стали усаживать на животное. Ольге это совсем не нравилось, она мотала головой в стороны, крепко держалась за соведущих и едва могла произносить слова песни дрожащим голосом, который стал срываться на крик.

В ноябре еще одно видео с тигром вызвало ажиотаж в Сети. Тогда председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов возмутился поведением певца Николая Баскова на видео со съемок новогоднего шоу, в котором тот тискал тигренка, пел ему в морду и смеялся, когда животное от страха испражнялось на сцене.

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