В ГД объяснили запрос в Росприроднадзор из-за видео Баскова с тигренком

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Известиям» в пятницу, 19 ноября, для чего в парламенте подготовили запрос в Росприроднадзор о проверке соблюдения законодательства из-за видео с участием певца Николая Баскова и тигренка. По его словам, самое страшное в сложившейся ситуации — если различные развлекательные площадки потащат таких животных к себе как символ Нового года.

«Если не эта проверка, то, к сожалению, огромное количество залов, ресторанов, кафе, ночных клубов, баров, которые будут проводить новогодние шоу, потащат таких животных к себе как символ Нового года. Потому что они увидели, что так можно и за это ничего не будет <…> Это может закончиться трагедией и для людей, и для животных», — подчеркнул Бурматов.

По его словам, допустить этого нельзя, как и нарушать законодательство. Вместе с тем председатель комитета ГД РФ обратил внимание на то, что претензий к самому Баскову и к телеканалу, на котором выйдет шоу, у Бурматова нет.

«Претензии <…> к организаторам съемки, а этот продакшн делала конкретная компания <…> Они использовали животное, запрещенное к содержанию в условиях, которые являются для него противоестественными, и ведут к стрессу и, возможно, к очень серьезным проблемам» — заметил Бурматов.

Он уточнил, что в данном случае были нарушены правила содержания и использования таких животных, как тигр, потому что этот хищник входит в соответствующий перечень, установленный правительством России. Депутат заверил, что содержать тигров можно только в специальных местах.

По его словам, если животное появляется в телестудии, то следует учесть жесткие требования: там должно быть тихо, не должно быть яркого света, поскольку тигр может напасть. Однако в случае инцидента, связанного с Басковым, в месте появления хищника можно было наблюдать большое количество людей и шум, подчеркнул председатель комитета.

«Слава Богу, что обошлось без жертв и без трагедии. На самом деле трагедия могла бы запросто случиться, если бы тигр повел себя менее адекватно и напал бы, стал бы защищаться. К сожалению, тогда было бы печальнее, чем сейчас», — заключил Бурматов.

Речь идет о видео, которое появилось в Сети. На записи видно, как Басков во время съемок телешоу играет с тигренком и, держа его на руках, поет. После этого Бурматов отметил, что комитет готовит запрос в Росприроднадзор на руководство телеканала о проверке соблюдения законодательства.