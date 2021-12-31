Врач рассказал о последствиях съеденной бумажки с желаниями для здоровья

Бумажка с новогодним желанием, съеденная раз в году под бой курантов, для здоровья не опасна, если проведение праздничной традиции соответствует нескольким критериям. О вреде некоторых новогодних обычаев 31 декабря рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«В том количестве, о котором идет речь, и раз в год эта традиция урона здоровью не нанесет. Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму. Берите только совсем маленький клочок, желательно неокрашенный, и пишите простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться неполезные красители», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Врач также добавил, что новогодняя традиция смотреть во время праздничного застолья телевизор может существенно навредить здоровью.

«И не только потому, что вы не получите удовольствия от вкусной еды, сосредотачиваясь на экране. Но, прежде всего, потому, что человек, увлеченный происходящим в телевизоре, не замечает сигналов насыщения и может съесть большее количество пищи. В Новый год за просмотром ТВ есть большой риск переесть», — сказал Тяжельников.

Он напомнил, что всю ночь проводить перед телевизором — вредно для глаз из-за нагрузки и напряжения. Также ночь без сна чревата головной болью и ощущениями разбитости. Тяжельников отметил в том числе опасность переохлаждения при желании выбежать на улицу посмотреть или запустить фейерверки.

«Происходит большая разница между температурой тела и воздуха, что создает еще больший стресс. Поэтому чтобы посмотреть пять минут на фейерверк, нужно одеться полностью и по сезону. Колпак Деда Мороза не защитит от холода», — отметил врач.

Специалист подчеркнул важность исключения длительного голодания в праздничный день. Основной прием пищи он порекомендовал устроить в обычное время ужина, а на встречу Нового года оставить легкие закуски.

В этом с Тяжельниковым согласна доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины и диетолог Маргарита Королева. В предновогодний день она рассказала о важном чувстве, с которым необходимо садиться за праздничный новогодний стол.