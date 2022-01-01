Новогоднее поздравление Зеленского вызвало у сограждан негодование

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к согражданам в канун Нового года стало самым длительным и самым противоречивым, судя по числу неоднозначных комментариев к нему в сети. Часть из них опубликовал портал СТРАНА.ua 1 января.

Новогоднее поздравление, продлившееся 22 минуты, было посвящено достижениям страны и будущим целям главы государства. Однако многим отчет Зеленского показался несостоятельным и далеким от реальности.

«Украинцы пишут, что пока президент рапортовал о победах спортсменов, учителей и медиков, цифры говорят о том, что они увольняются и уезжают работать за границу», — пишет портал.

Журналист Светлана Крюкова отметила, что в нынешнем обращении президента к народу стало значительно меньше «Я» в предложениях.

«Порадовалась за наших учителей, которые из-за всех сил стараются растить грамотным и образованным будущее поколение. За медиков, делающих уникальные операции и в режиме 24/7 борющихся с грозной пандемией, получая при этом копейки. За спортсменов, вынужденных тренироваться в жутких условиях, но при этом умудряющихся привозить в Украину десятки олимпийских и паралимпийских медалей», — отметила она.

Ряд комментаторов сочли чрезмерным длительность ролика, первую часть которого заняло видео о достижениях страны, вторую — речь президента Зеленского.

«Бредятина человека с дикой манией величия. Вместо того, чтоб говорить о вечном и важном, как все мировые лидеры, он о сиюминутном и всё больше о себе. Позор. Пусть в Новом году он закончится!» — высказался в соцсети депутат от ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») Олег Волошин.

Экс-министр социальной политики Андрей Рева раскритиковал Зеленского за отсутствие реальных показателей, которыми можно гордиться.

«Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4 тыс., и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <…> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали с Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020-й — I квартал 2021 года», — отметил бывший министр.

Юрист Марина Ставнийчук отметила, что локации для съемок и сценарии новогодних обращений администрация Зеленского подбирает не лучшие. Она вспомнила, как было хорошо, когда для новогоднего поздравления президента не собирали детей и взрослых, не мастерили царские декорации, «не отвечающие ни времени, ни его духу ни в мире, ни в стране».

«Когда президентское поздравление примитивно не тянулось аж за 20 минут, а люди при этом в семейном кругу, среди друзей и настроены услышать короткое, но емкое, умное и искреннее поздравление от президента страны, а не пространные речи ни о чем, понимая, что с первого января всех ожидает существенное увеличение налогов, тарифов для каждого, кто еще что-то способен делать в этой стране... не слушая отчетов о достижениях, которых нет, именно под бой новогодних часов! Как будет хорошо, когда эта кризисная президентская ярмарка завершится!» — написала Ставнийчук.

Президент Зеленский в новогоднем обращении к согражданам назвал главной болью и целью в наступающем году окончание войны на востоке страны. Он также высказался о Крыме, заявив, что не ждет, «пока мир решит наши проблемы», поэтому Украина сделала первый шаг, вернув полуостров в мировую повестку.

При этом украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» показали в ночь с 31 декабря на 1 января обращение экс-президента страны Петра Порошенко. Лидер партии «Европейская солидарность» Порошенко продал принадлежащие ему вышеуказанные телеканалы после принятия закона «Об олигархах».