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Два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского

Два украинских телеканала показали в новогоднюю ночь обращение Порошенко вместо Зеленского
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Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» показали в ночь с 31 декабря на 1 января обращение экс-президента страны Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Лидер партии «Европейская солидарность» Порошенко продал принадлежащие ему вышеуказанные телеканалы после принятия закона «Об олигархах». Как отмечал «Пятый» телеканал, покупка была совершена «по рыночной цене».

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Вместе с тем обращение Порошенко в наступившем 2022 году длилось около 5 минут. В кадре политик присутствовал со своей супругой — Мариной. Экс-президент в ходе обращения преимущественно говорил о ситуации на Донбассе.

Ранее, 20 декабря, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о возможной причастности экс-президента к государственной измене. Однако в процессе вручения подозрения бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. Затем Порошенко покинул Украину.

После чего, 27 декабря, Порошенко заявил, что в начале 2022 года обязательно вернется в страну согласно своему графику, который он не намерен согласовывать с Зеленским. По словам Порошенко, он вернется в первой половине января и даст «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма», в чем обвиняют экс-политика.

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