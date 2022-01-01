ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью

Всемирная организация здравоохранения официально признала компьютерную игроманию болезнью. В новом документе пересмотрены пути классификации зависимости и медицинские стандарты болезни. Диагноз человеку может поставить только врач, передает телеканал «Известия». Компьютер как хобби или развлечение опасным не признан.

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