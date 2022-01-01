Папа римский назвал оскорблением Бога насилие в отношении женщин
Папа римский Франциск в ходе проповеди 1 января назвал оскорблением Бога проявление насилия в отношении женщин.
«Матери дают жизнь, а женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин. Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине — значит оскорблять Бога», — приводит слова понтифика портал Prealpina.
В конце декабря папа римский Франциск сравнил домашнее насилие в отношении женщин с «дьявольской» жестокостью.
Он призвал мир к скорейшему решению данной проблемы, передает Vaticannews.