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Страховые пенсии в России с 1 января проиндексировали на 5,9%

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В России с 1 января 2022 года проиндексированы на 5,9% страховые пенсии. Данное повышение заложено в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022–2024 годы.

Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с начала 2022 года составляет 6,4 тыс. рублей. Вместе с тем с 1 апреля возрастут и социальные пенсии, их проиндексируют на 7,7%.

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В 2022 году подать заявление на выплату вышеуказанной пенсии смогут женщины с 56,5 года, а также мужчины с 61,5 года.

Кроме того, с 1 января вступили новые правила выплаты пенсии. Изменения защитят пенсионеров-банкротов от удержания выплат. Также автоматически будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные доплаты.

23 декабря, в Госдуме предположили, что индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции.

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