Порядка 80 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы 1 января задерживается или отменено около 80 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Табло».

Так, по данным на 13:00 мск, в Домодедово задержано четыре рейса, во Внуково три рейса отменено, еще два задержано, в Шереметьево — 2 задержано, 68 отменено.

Причины не уточняются.

31 декабря в аэропортах Москвы было отменено и задержано более 200 рейсов. На момент 12:20 мск только в Шереметьево задержали 12 рейсов, а отменили 153. Как объяснили в пресс-службе аэропорта, воздушные гавани в первый день новогодних каникул работали штатно. Решения об отмене ряда рейсов были связаны с низкой загрузкой в предновогодний день и первый день Нового года по решению авиакомпаний.