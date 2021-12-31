Аэропорты Москвы завили о штатном режиме работы 31 декабря

Московские аэропорты в первый день новогодних каникул работают штатно. Об этом сообщили в пятницу, 31 декабря, пресс-службы воздушных гаваней.

«Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию», — отметили в пресс-службе аэропорта в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что решения об отмене ряда рейсов связаны с низкой загрузкой в предновогодний день и первый день Нового года по решению авиакомпаний

При этом в пресс-службе Домодедово также заявили, что аэропорт работает штатно.

Ранее в этот день в аэропортах Москвы были отменены и задержаны более 200 рейсов. На момент 12:20 мск во Внуково задержали 16 рейсов, отменили пять. В Домодедово было 25 задержанных рейсов и три отмененных. В Шереметьево задержали 12 рейсов, а отменили 153.