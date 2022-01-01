80 лет назад была подписана Декларация Объединенных Наций

80 лет назад была утверждена Декларация Объединенных Наций. 1 января 1942 г. подписи поставили СССР, США, Великобритания, КНР. 2 января документ одобрили страны Британского содружества, ряд государств Южной и Центральной Америки, сообщает телеканал «Известия». Название «Объединённые нации» для союзников по Антигитлеровской коалиции было предложено президентом США Франклином Рузвельтом. Стороны, подписавшие документ, заявили о необходимости полной победы над врагом и защиты жизни, свободы и независимости. Декларация послужила основой для будущей Организации Объединённых Наций.

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