На Украине запретили судам России ходить по внутренним водам страны

Запрет доступа грузовых судов РФ к внутренним водам Украины вступил в силу. Соответствующая норма закона «О внутреннем водном транспорте», принятого Верховной радой еще 3 декабря 2020 года, начала действовать 31 декабря.

Как указано в документе, перевозки между речными портами для проведения грузовых операций на внутренних водных путях Украины могут осуществляться украинскими или иностранными судами, владельцами которых являются зарегистрированные на территории страны субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора.

В 2015 году Украина приняла заявление, согласно которому «агрессором» считается Россия.

Также закон устанавливает порядок отношений в области судоходства на внутренних водных путях Украины, регулирует нормы по вопросам затонувшего имущества и закрепляет ответственность за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

В списке внутренних речных водных путей Украины числятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.

Соответствующий закон был одобрен Верховной радой 3 декабря 2020 года. Отмечалось, что принятие нового закона направлено на возрождение грузовых перевозок по рекам страны. Предполагается, что документ позволит увеличить грузопоток до 30 млн т в год, что принесет 13–16 млрд гривен прибыли ($450–565 млн).

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый санкционный пакет против России. В частности, под ограничения попали граждане РФ, имеющие отношение к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма. В общей сложности ограничения затронули 140 физических и 50 юридических лиц.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал новый пакет санкций Украины против граждан России очередной глупостью украинского руководства. С одной стороны, власти Украины требуют увеличения поставок российского газа через территорию страны, а с другой стороны, на всех международных площадках и форумах они нападают на Россию, отметил сенатор.