Правительство РФ подняло прожиточный минимум до 12 654 рублей

В России с 1 января 2022 года вырос прожиточный минимум, его размер составляет 12 654 рублей. До этого он составлял порядка 11,6 тыс. рублей на душу населения.

Сумма составляет ля трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для несовершеннолетних — 12 274 рубля.

Также с 1 января вырос и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — в 2022 году федеральный МРОТ установлен на уровне 13 890 рублей вместо 12,7 тыс. рублей. Указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал в декабре.

Глава государства принял решение о росте данных показателей в связи с ускорением инфляции.

На повышение показателей будет направлено из федерального бюджета порядка 30 миллиардов рублей, отмечали в Минтруде. Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, рост социальных выплат вслед за индексацией ПМ и МРОТ коснется около 16 млн россиян.

От установленного размера прожиточного минимума зависит размер пособий и социальных выплат, а федеральный МРОТ определяет размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса, а также расчет оплаты больничных.

7 декабря первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал объяснил «Известиям», что работодатели с 1 января 2022 будут начислять зарплату исходя из изменения минимального размера оплаты труда, то есть вместо 12 792 рублей полная зарплата составит 13 890 рублей, а за вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 12 084 рубля.