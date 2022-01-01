Эксперт назвал валюты, которым грозит крах в 2022 году

Валюты нескольких государств, среди которых Турция, ожидает крах в наступившем 2022 году. Об этом 1 января агентству «Прайм» заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

По словам эксперта, ситуация с турецкой лирой вызвана непредсказуемой экономической политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Лира стремительно дешевеет, государственные валютные резервы падают, ставка находится на уровне 14% (это бесконечно далеко от практически «бесплатных» денег в Евросоюзе, США, Японии и т.д.), иностранные инвесторы уже начинают уходить и даже бежать из турецких активов», — отметил он.

Сосновский обратил внимание, что политик контролирует Центральный банк страны и заявляет, что инфляцию можно преодолеть снижением ключевой ставки.

Отдельно специалист выделил государства с развивающимися экономиками, чьи доходы сильно связаны с экспортом сырья и энергоносителей. К ним он отнес Узбекистан и Бразилию, где высокая инфляция, замедлен экономический рост, а курс национальных валют продолжает снижаться по отношению к американскому доллару.

«На примере Узбекистана и Бразилии видно, что разное экономическое положение может приводить к одинаковым последствия в плане курса национальной валюты, но при этом Узбекистан выглядит предпочтительнее», — полагает Сосновский.

Также он упомянул Аргентину, где экономический кризис длится десятилетиями, а ключевая ставка находится на рекордном для мировой экономики уровне 38% (ранее была и на уровне 60%). Эксперт продолжил, что курс аргентинской валюты также продолжит снижение.

16 декабря Центробанк Турции решил снизить ключевую ставку с 15% до 14%. После этого в Стамбуле и Анкаре прошли новые митинги профсоюзов. Трудящиеся выступали против экономической политики властей.

3 декабря Агентство Bloomberg сообщало, что годовая инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре. Аналитики ожидали роста инфляции до 20,7%.

В тот же день доктор экономических наук, завкафедрой экономики и экономической географии стран Азии и Африки Института стран Азии и Африки (ИСАА МГУ) Наталья Ульченко заявила «Известиям», что курс турецкой лиры будет зависеть от того, насколько рискованной и неожиданной будет оставаться внешняя политика Турции.