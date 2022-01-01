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Украина закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды

На Украине вступил в силу запрет на доступ российских судов к внутренним водам страны
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На Украине в субботу, 1 января, вступил в силу закон, запрещающий доступ к внутренним водам страны для грузовых судов России. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

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«Перевозки в каботажных рейсах между речными портами <...> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <...> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора (таковым на Украине считают Россию — Ред.), судов, владельцами которых <...> являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом», — говорится в документе.

Документ также регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В законе закреплены нормы, касающиеся затонувшего имущества, а также об ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

Внутренние речные водные пути Украины включают такие реки, как Днепр, Дунай и Днестр.

Соответствующий закон был одобрен Верховной радой 3 декабря 2020 года. Отмечалось, что принятие нового закона направлено на возрождение грузовых перевозок по рекам страны. Предполагается, что документ позволит увеличить грузопоток до 30 млн т в год, что принесет 13–16 млрд гривен прибыли ($450–565 млн).

30 декабря 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Украина ввела санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к созданию Крымского моста. Санкции введены в отношении шести физических и 24 юридических лиц, «причастных к сооружению и эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив».

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый санкционный пакет против России. В частности, под ограничения попали граждане РФ, имеющие отношение к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма. В общей сложности ограничения затронули 140 физических и 50 юридических лиц.

В 2014 году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. При этом украинские власти винят в ситуации Москву, и считают РФ страной агрессором. Кремль неоднократно подчеркивал что, Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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