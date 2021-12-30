Украина ввела санкции против строителей Крымского моста

Украина ввела санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к созданию Крымского моста. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в четверг, 30 декабря.

После брифинга по итогам заседания СНБО пресс-служба совета уточнила, что санкции введены в отношении шести физических и 24 юридических лиц, «причастных к сооружению и эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив».

Также в санкционный список внесены 18 физических лиц за «отчуждение имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь».

Под санкции попали и 52 физических лица, занимающие руководящие должности в Республике Крым, в связи с тем, что они наносят «существенный ущерб национальным интересам и безопасности Украинского народа».

29 декабря прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт против главы Крыма Сергея Аксенова и посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, их подозревают в госизмене. Обвинительный акт касается также председателя госсовета Крыма Владимира Константинова и других должностных лиц.

7 декабря суд на Украине удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской по делу о «государственной измене». Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры на решение Шевченковского районного суда.

На Украине экс-прокурора Крыма Поклонскую обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти и военных преступлениях. В октябре представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что она разыскивается «за государственную измену» против Украины, а также находится под санкциями Киева и еще нескольких стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, подчеркивал, что Киев намерен добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде.