Шойгу назвал службу в армии РФ по-настоящему престижной

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в пятницу 31 декабря, поздравил всех военных с Новым годом, пожелав им мира и отметив, что служба в российской армии стала почетной и престижной.

«На пороге 2022-й год. Пусть он станет для вас временем удач и свершений. Хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия!» — сказал министр.

По его словам, с Новым годом связаны особые надежды, ожидание счастливых перемен и радостных событий.

«Сегодня наши вооруженные силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов. Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», — подчеркну глава Минобороны.

Шойгу выразил благодарность военным медикам и строителям за самоотверженное отношение к делу, а также всем тем, кто встречает праздник на боевом посту, борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях.

31 декабря президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном новогоднем обращении поздравил россиян с праздником, пожелал им крепкого здоровья, больше радостных событий и чтобы любовь вдохновляла жителей страны на достижения. Он также отметил, что их всех объединяют надежды на предстоящие перемены.