Пожар произошел в квартире в Химках

Пожар произошел в однокомнатной квартире в подмосковных Химках, о чем в субботу, 1 января, сообщили очевидцы инцидента в Instagram-странице «Типичные Химки».

Как отмечает один из свидетелей возгорания, оно произошло на третьем этаже здания, расположенного на улице 9 мая. Огонь перекинулся на верхние этажи жилого дома.

Пожарные прибыли на место происшествия через семь минут после начала распространения огня.

Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее, 31 декабря, в Иркутске произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме на улице Костычева. По предварительным данным, причиной пожара стало использование пиротехники. Спасатели эвакуировали из здания 53 человека, еще 20 покинули его самостоятельно.