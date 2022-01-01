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Беспилотник снял территорию сгоревшего дотла американского Луисвилля

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Cгоревший дотла американский город Луисвилл сняли с помощью беспилотника и выложили в сети. Стихийные природные пожары вспыхнули в городах штата Колорадо (США) 30 декабря, сообщает CBSNews.

На кадрах, снятых с помощью беспилотника, видны сотни полностью сгоревших домов и деревьев. На некоторых пепелищах можно заметить следы тлеющего огня. Некоторые постройки уничтожены огнем не полностью.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям города Боулдера, крупный пожар на траве вызвал массовую эвакуацию в двух поселениях за его пределами. Сгорело более 500 домов. Более 21 тыс. жителям в Луисвилле и 13 тыс. — в Супериоре было приказано эвакуироваться, не теряя времени. Число эвакуированных может увеличиваться в зависимости от сильного ветра в штате, способствующего распространению огня.

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Шериф округа Боулдер Джо Пелле сообщал 30 декабря, что более 1600 акров (около 650 га) уже сожжено, более 370 домов в одном районе разрушены, еще 210 могут сгореть по мере продолжения пожаров.

Губернатор Джаред Полис в четверг объявил чрезвычайное положение, что позволит штату получить доступ к чрезвычайным фондам, выделенным на случай стихийных бедствий.

Ветер со скоростью более 100 миль в час (160 км/ч) вызвал искры, которые, по мнению чиновников, были вызваны обрывом линии электропередачи утром четверга. Это привело к самому разрушительному пожару в истории Колорадо, передает канал FOX31. По его данным, число разрушенных домов может достигнуть тысячи. Жертв и пострадавших нет. Единственный пропавший без вести человек был найден.

Город Супериор по-прежнему в основном эвакуирован, но некоторым эвакуированным уже позволено вернуться.

Организаторы Красного Креста сообщили FOX31, что во время пика эвакуации в четверг вечером там находилось около 140 человек.

В августе свыше 16 тыс. человек были эвакуированы в американском штате Калифорния из-за лесных пожаров. Жителей региона призывали как можно скорее эвакуироваться, «потому что любое мгновение могло спасти жизнь».

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