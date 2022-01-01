Зеленский назвал причину проигрыша сборной Украины Англии на Евро-2020

Украинская сборная проиграла Англии на чемпионате Европы по футболу из-за нежелания портить отношения «со стратегическим партнером». С таким неожиданным заявлением выступил в пятницу, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего новогоднего видеообращения. Его текст опубликован на сайте офиса главы государства.

По его словам, игра украинской команды на Евро объединила всех жителей страны и «сделала счастливыми производителей успокоительного».

«В 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером», — пояснил Зеленский.

В ходе чемпионата Евро—2020 (чемпионат был перенесен на 2021 год) сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где уступили команде Англии с крупным счетом — 0:4.

11 июля сборная Италии одержала победу над англичанами в финале Евро-2020 по результатам серии пенальти. Счет основного матча завершился вничью — 1:1, в дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти итальянцы обыграли сборную Англии со счетом 3:2.