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Более 900 пожарных будут дежурить в Новый год в Москве

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Более 900 пожарных, спасателей и добровольцев обеспечивают пожарную безопасность Москвы в новогоднюю ночь. Об этом сообщило в пятницу, 31 декабря, столичное ГУ МЧС.

«Обеспечение пожарной безопасности москвичей и гостей столицы в период новогодних праздников является одной из первоочередных задач Главного управления МЧС России по Москве», — отметили в ведомстве.

Столичные пожарные несут службу в усиленном режиме. Они также будут находится на площадках для запуска фейерверков.

28 декабря глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что запустить салюты и фейерверки в новогоднюю ночь в Москве можно будет с 62 специально оборудованных площадок. Он напомнил, что покупать пиротехнику следует в специализированных магазинах и всегда обращать внимание на срок годности, сертификат изделия и наличие инструкции на русском языке.

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