В Москве подготовили 62 площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь

Запустить салюты и фейерверки в новогоднюю ночь в Москве можно будет с 62 специально оборудованных площадок, сообщил 28 декабря глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«В городе предусмотрены 62 точки для запуска салютов и фейерверков — там, где жители в новогоднюю ночь могут выйти и получить удовольствие от запуска пиротехнических изделий. <…> В городе больше 100 магазинов, которые реализуют пиротехнические изделия», — поделился Немерюк.

Он напомнил, что покупать пиротехнику следует в специализированных магазинах и всегда обращать внимание на срок годности, сертификат изделия и наличие инструкции на русском языке.

«Ни в коем случае не [стоит] приобретать пиротехнику в неустановленных местах, с рук, где-то с машин, потому как есть риск вместо того, [чтобы получить] удовольствие, которое пиротехника должна приносить в новогоднюю ночь, оказаться в больнице», — подчеркнул Немерюк.

Инструкция о том, как выбрать пиротехнику и площадку для запуска, размещена на сайте правительства Москвы.

По словам замглавы управления по гражданской защите Алексея Тарасова, площадки отбирались с представителями управ районов города, чтобы найти подходящее место на расстоянии 30 м от жилых строений и на значительном расстоянии от домов, проводов и деревьев.

«Площадки оборудованы инструкциями о мерах безопасности, также на них имеются средства пожаротушения. Перед использованием пиротехники надо ознакомиться с инструкцией, какого производства изделие, имеет ли оно сертификат, а также внимательно изучить порядок его использования и эксплуатации», — рассказал Тарасов.

Ранее заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Андрей Иванов рассказал, что в период новогодних праздников самыми опасными развлечениями являются использование неисправных гирлянд, декоративных свечей и пиротехники. Еще одной распространенной причиной опасных ситуаций является перегрузка электросетей из-за оставленных без внимания обогревательных приборов. Поэтому в праздничные дни необходимо сохранять бдительность и помнить о безопасности.