Путин пожелал россиянам вдохновляющей на достижения любви

Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном новогоднем обращении поздравил россиян с праздником, пожелал им крепкого здоровья, и чтобы любовь вдохновляла жителей страны на достижения. Он также отметил, что их всех объединяют надежды на предстоящие перемены.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж», — сказал глава государства.

Жители Камчатки, где уже наступил Новый год, стали первыми, кто увидел обращение президента.

«Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины», — заметил российский лидер.

По словам главы государства, сейчас всех объединяют надежды на предстоящие добрые перемены, но при этом их «невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года». В то же время, отметил Путин, Россия за прошедший год столкнулась с колоссальными вызовами.

«Но [мы] научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности», — подчеркнул он.

В заключении президент пожелал всем крепкого здоровья.

«К нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле», — добавил Путин.

Президент РФ 31 декабря выступил с самым продолжительным новогодним обращением, оно продлилось 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов. Прошлое новогоднее обращение Путина заняло шесть минут, а его объем составил 601 слово.

Накануне Путин поздравил с Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств. Всего поздравления от президента России получили более 70 нынешних и бывших глав государств, а также руководители международных организаций.