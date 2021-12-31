Путин выступил с самым продолжительным новогодним обращением

Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 декабря, выступил с самым продолжительным новогодним обращением, оно продлилось 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.

Первыми, кто услышал и увидел поздравление главы государства стали жители Камчатки. В этих регионах уже встретили Новый год.

Прошлое новогоднее обращение Путина заняло шесть минут, а его объем составил 601 слово.

До этого самое продолжительное обращение было 31 декабря 2013 года, когда российский лидер выступал более четырех с половиной минут.

В ходе обращения от 31 декабря 2021-го глава государства заявил, что главной целью властей является повышение благосостояния и доходов россиян. В преддверии Нового года, как отметил Путин, всех людей объединяет надежда на добрые перемены.

Накануне Путин поздравил с Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств. Всего поздравления от президента России получило более 70 нынешних и бывших глав государств, а также руководители международных организаций.