Ласицкене признали лучшей прыгуньей в высоту 2021 года

Российская спортсменка Мария Ласицкене стала лучшей прыгуньей в высоту мира 2021 года по версии американского журнала Track & Field. Об этом 31 декабря говорится в сообщении на сайте издания.

Как отмечают авторы издания, россиянка выиграла 14 из 18 мировых соревнований, включая Олимпийские игры. После выступления россиянка заявила, что ее мечта сбылась.

Ласицкене признана журналом лучшей прыгуньей в высоту в шестой раз. По этому показателю она сравнялась с болгаркой Стефкой Костадиновой, которой принадлежит мировой рекорд (2,08).

В 2021 году Ласицкене в пятый раз выиграла финал Бриллиантовой лиги и в седьмой раз выиграла зимний чемпионат России. В финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе она показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 2,05 м.

Всего на счету Ласицкене, в частности, помимо золота Олимпиады три победы на чемпионатах мира и две на чемпионатах мира в помещении.

11 октября Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам сентября, сообщалось в Twitter-аккаунте European Athletics. В числе номинанток на звание также входили российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, британская бегунья Эйлиш Макколган и сербская метательница копья Адриана Вилагош.