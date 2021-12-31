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Ласицкене признали лучшей прыгуньей в высоту 2021 года
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Ласицкене признали лучшей прыгуньей в высоту 2021 года

Американский журнал Track & Field признал Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту 2021 года
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Российская спортсменка Мария Ласицкене стала лучшей прыгуньей в высоту мира 2021 года по версии американского журнала Track & Field. Об этом 31 декабря говорится в сообщении на сайте издания.

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Как отмечают авторы издания, россиянка выиграла 14 из 18 мировых соревнований, включая Олимпийские игры. После выступления россиянка заявила, что ее мечта сбылась.

Ласицкене признана журналом лучшей прыгуньей в высоту в шестой раз. По этому показателю она сравнялась с болгаркой Стефкой Костадиновой, которой принадлежит мировой рекорд (2,08).

В 2021 году Ласицкене в пятый раз выиграла финал Бриллиантовой лиги и в седьмой раз выиграла зимний чемпионат России. В финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе она показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 2,05 м.

Всего на счету Ласицкене, в частности, помимо золота Олимпиады три победы на чемпионатах мира и две на чемпионатах мира в помещении.

11 октября Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам сентября, сообщалось в Twitter-аккаунте European Athletics. В числе номинанток на звание также входили российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, британская бегунья Эйлиш Макколган и сербская метательница копья Адриана Вилагош.

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