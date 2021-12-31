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Нефть начала дешеветь перед Новым годом

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Нефть дешевеет 31 декабря днем, следуя общим настроениям на мировых рынках. Об этом свидетельствуют в пятницу данные торгов, которые приводит Investing.com.

По состоянию на 14:40 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,8%. Таким образом, стоимость за баррель составила $78,8. Тогда как цена февральских фьючерсов на WTI снижалась на 0,88%, до $76,31.

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24 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак высказал мнение, что в 2022 году цена нефти может сохраниться на уровне $75 за баррель с возможностью колебаний в районе 10%. Он отметил, что такой цене способствует рост мировой экономики и спроса на нефть.

7 декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в ближайший год благодаря сделке стран ОПЕК+, поэтому нефть будет стоить примерно $60–80 за баррель в 2022 году. По его словам, ОПЕК+ «обеспечивает балансировку» нефтедобычи, однако мир стоит перед угрозой нехватки запасов.

Очередное заседание ОПЕК+ пройдет 4 января, на нем альянс должен определиться с дальнейшими параметрами сделки. Согласно текущим договоренностям, альянс наращивает добычу на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно.

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