Аналитики назвали самые популярные маршруты полетов россиян в 2021 году

Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями для полетов и железнодорожных поездок у россиян в 2021 году. Таковы результаты исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip от четверга, 30 декабря.

Так, доля от всех бронирований авиабилетов в Москву мало изменилась по сравнению с 2020 годом и составила 31,1%. Востребованность Санкт-Петербурга выросла на 15% (то есть достигла отметки в 10,6%), Сочи — на 10% (5,9%).

В Краснодар доля бронирований в 2021 году, наоборот, упала с 3,8% до 3,2%, передает ТАСС.

В десятку самых популярных направлений также вошли: Симферополь, Минеральные Воды, Махачкала, Екатеринбург, Казань и Уфа.

Большинство билетов на самолет, как и в прошлом году, было забронировано для путешествий по России (94%). Самыми востребованными заграничными направлениям стали Армения (доля бронирований — 26,8%, что на 80% больше 2020 года), Турция, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия, Таджикистан, Белоруссия, ОАЭ и Греция.

Лидеры железнодорожных бронирований России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Казань и Хабаровск.

29 декабря министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что власти полуострова ожидают около 300 тыс. туристов в период новогодних и рождественских праздников. Загрузка некоторых отелей и санаториев достигает 90%.

К наплыву туристов во время каникул готовится Татарстан. Гостей готовы принять 308 гостиниц, хостелов и баз отдыха. Со 2 по 5 января нагрузка гостиниц составит около 80%.