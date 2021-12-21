Татарстан ожидает наплыва туристов после Нового года

В Татарстане готовятся к наплыву туристов в период со 2 по 5 января. Гостей готовы принять 308 гостиниц, хостелов и баз отдыха.

Как рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева, в период со 2 по 5 января нагрузка гостиниц составит около 80%. А с 6 по 9 января — порядка 50%.

Сейчас она оценивается в 70%. Госкомитет по туризму Татарстана прогнозировал, что в последующие две недели гостиницы республики будут заполнены полностью, пишет Inkazan.ru.

В начале декабря в Татарстане создали цифровой каталог земельных участков с высоким туристско-рекреационным потенциалом. Платформу разработал фонд «Институт развития городов Республики Татарстан». Она отображает только те территории, у которых есть оценка дирекции по развитию природных территорий и экотуризма, а также самого фонда.