Каталог территорий с высоким турпотенциалом создали в Татарстане

В Татарстане появился цифровой каталог земельных участков с высоким туристско-рекреационным потенциалом. Платформу разработал фонд «Институт развития городов Республики Татарстан». Она отображает только те территории, у которых есть оценка дирекции по развитию природных территорий и экотуризма, а также самого фонда.

Пользователи получили возможность смотреть, как расположены участки относительно объектов сервиса, инженерных коммуникаций природных и культурно-исторических достопримечательностей. Также к сервису подключили публичную кадастровую карту, генпланы и планы землепользования. Ранее получить такой объем информации можно было только при сборе данных с нескольких ресурсов, пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на разработчиков.

С помощью карты можно выбрать участки под объекты отдыха, заброшенные и действующие базы отдыха, проекты рекреационных зон. Участок можно оценить на удаленность или включенность в особо охраняемую природную территорию, увидеть сервисы, расположенные поблизости.

Каталог сделают доступным не только предпринимателям, но и главам муниципалитетов Татарстана. Ресурс может упростить работу сотрудников Палаты имущественных и земельных отношений, управлений архитектуры, экономики, в том числе при диалогах с предпринимателями, выбирающими участок для проектов на природе.

Ранее Высшая школа экономики в результате исследования выяснила, что среди туристических порталов всех российских регионов наиболее функциональные и посещаемые у Санкт-Петербурга, Подмосковья и Новосибирской области.