В Японии из-за снегопадов авиакомпании отменили более 40 рейсов

Более 40 внутренних авиарейсов отменили из-за сильных снегопадов на побережье Японского моря в пятницу, 31 декабря, в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

В основном изменения коснулись маршрутов между Токио, Ниигатой и Тоямой, Чубу, Ханэда.

Отмечается, что согласно прогнозам, в течение ближайших суток в Ниигате выпадет до 80 см снега. В Нагано высота снежного покрова составит 60 см. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра до 25 м/с. В связи с этим местные власти отмечают риски образования ледяной корки и снежных заносов на дорогах.

23 декабря Черноморский флот выделил 10 машин повышенной проходимости и инженерную технику для борьбы с последствиями обильного снегопада в Севастополе. Днем ранее школьные автобусы не вышли на маршруты. Дети, которые добирались до учебных заведений таким способом, занимались дистанционно.