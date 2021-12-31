Путин подписал закон о статусе блокированной застройки

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 декабря, подписал закон о разграничении понятий «дом блокированной застройки» (таунхаус) и «многоквартирный дом», который вступит в силу в марте. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятие такого закона вызвано необходимостью более точного и полного правового регулирования жилищных и градостроительных правоотношений и возникающих спорных вопросов.

Теперь в Градостроительном кодексе под понятием «дом блокированной застройки» подразумевается «жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов, имеющий отдельный выход на земельный участок».

Кроме этого, требования закона об участии в долевом строительстве будут распространены на отношения, возникающие при строительстве индивидуальных жилых домов в границах малоэтажных жилищных комплексов. На них будут распространяться и требования Градостроительного кодекса о наличии документации по планировке территории, разрешений на строительство.

В настоящее время есть только три вида объектов жилищного фонда: жилой дом, квартира и комната. Новые категории жилья, такие как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки, относятся к категории жилого дома, но не являются ни частным домом, ни многоквартирным.

«Закон устраняет правовую неопределенность, возникающую при отнесении здания к многоквартирному дому или дому блокированной застройки, определяя, что дом блокированной застройки является видом жилого дома», — говорилось в документе.

В пояснительной записке отмечается, что принятие этого закона будет способствовать развитию малоэтажного жилищного строительства и позволит не допустить появления новых проблемных домов и обманутых дольщиков.

Согласно опубликованным в ноябре данным «Авито Недвижимости», в III квартале 2021 года россияне интересовались покупкой загородного жилья на 4% чаще, чем в минувшем году. Отмечается, что рост цен на квартиры в городах простимулирует многих потенциальных покупателей рассмотреть вариант приобретения загородного жилья.

В августе «Известия» со ссылкой на опросы, проведенные АО «ДОМ.РФ» совместно с ВЦИОМом, писали, что до 70% российских семей предпочитают индивидуальное жилье. При этом 59% проживающих в квартирах хотели бы переехать в отдельные дома. Купить собственный участок готовы 44% респондентов в ближайшие два года. Эксперты отмечали, что покупать отдельно земельный участок сейчас выгоднее: материалы и работа растут в цене, а земля, особенно в ликвидных локациях, будет только заканчиваться.