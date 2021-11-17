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Спрос на загородное жилье в России вырос на 4%

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В III квартале 2021 года россияне интересовались покупкой загородного жилья на 4% чаще, чем в минувшем году. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимости».

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Во II квартале 2021-го показатели спроса, напротив, были ниже прошлогодних на фоне ажиотажного спроса весной 2020-го. Однако сейчас рынок стабилизировался и демонстрирует плавный рост, отметили аналитики.

«Активность на рынке загородной недвижимости поддерживалась не только вероятностью ухудшения эпидемиологической обстановки, но и существующими на рынке программами льготного кредитования, такими как «Сельская ипотека». Кроме того, в октябре программа льготной ипотеки, которая с 2020 года действовала на новостройки, была распространена и на [объекты] ИЖС (индивидуального жилищного строительства — Ред.)», — рассказал «Известиям» в среду, 17 ноября, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Рост цен на квартиры в городах простимулирует многих потенциальных покупателей рассмотреть вариант приобретения загородного жилья, считает он.

По сравнению со значениями предыдущих трех месяцев текущего года показатели спроса продемонстрировали снижение на 6%, что обусловлено сезонным снижением интереса покупателей к загородным домам и дачам, отметили в компании.

Так, спрос на покупку дач по сравнению со II кварталом 2021-го снизился на 30%, а во всех остальных сегментах показал незначительное повышение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в III квартале 2021-го показатели спроса на покупку домов выросли на 7%, коттеджей — снизились на 8%, а дач и таунхаусов — также упали на 5%, рассказали аналитики.

Наибольший интерес для покупателей в июле–сентябре текущего года, как и прежде, представляли загородные дома, на которые пришлось 74% от всех запросов пользователей платформы. На втором месте по популярности дачи — 19% запросов. Доля коттеджей в общей структуре спроса составила 6%, а таунхаусов — 1%. Эти показатели практически соответствовали предложению загородной недвижимости на рынке, добавили в компании.

В августе «Известия» со ссылкой на опросы, проведенные АО «ДОМ.РФ» совместно с ВЦИОМом, писали, что до 70% российских семей предпочитают индивидуальное жилье. При этом 59% проживающих в квартирах хотели бы переехать в отдельные дома. Купить собственный участок готовы 44% респондентов в ближайшие два года. Эксперты отмечали, что покупать отдельно земельный участок сейчас выгоднее: материалы и работа растут в цене, а земля, особенно в ликвидных локациях, будет только заканчиваться. «Известий» также рассказали о трендах в сферах землевладения и загородной недвижимости.

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