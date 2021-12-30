Россиянка Костенюк завоевала серебро чемпионата мира по блицу

Россиянка Александра Костенюк заработала серебряную медаль чемпионата мира по быстрым шахматам 2021 года в дисциплине блиц на турнире в Варшаве.

37-летняя шахматистка из Перми по итогам турнира набрала 12,5 очка, пишет RT. Золото досталось 17-летней участнице из Казахстана Бибисаре Асаубаевой, которая набрала 14 очков. Бронзу выиграла россиянка Валентина Гунина, набрав 12 очков.

28 декабря Костенюк одержала победу в чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид.

Ранее 30 декабря российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в 20-м туре чемпионата мира по блицу.

Карлсен 10 декабря обыграл Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону и досрочно защитил титул чемпиона мира в Дубае.

По итогам 11 партий Карлсен выиграл матч со счетом 7,5:3,5 черными фигурами.

Призовой фонд за звание чемпиона мира составляет €2 млн. Карлсен получит €1,2 млн, Непомнящий — €800 тыс.