Непомнящий уступил Карлсену на чемпионате мира по блицу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в 20-м туре чемпионата мира по блицу. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

Карлсен играл белыми фигурами. Отмечается, что турнир, проходящий в Варшаве, завершится позднее в четверг.

Карлсен 10 декабря обыграл Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону и досрочно защитил титул чемпиона мира в Дубае.

По итогам 11 партий Карлсен выиграл матч со счетом 7,5:3,5 черными фигурами.

Призовой фонд за звание чемпиона мира составляет €2 млн. Карлсен получит €1,2 млн, Непомнящий — €800 тыс.

31-летний Карлсен занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Он удерживает звание чемпиона мира с 2013 года — тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021-м выиграл турнир претендентов.