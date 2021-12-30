Автоэксперт оценил предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал инициативу о введении налогового вычета для россиян при покупке автомобиля.

В беседе с RT в четверг, 30 декабря, эксперт отметил, что всё зависит от задач, которые перед собой ставит государство.

«Автомобилей покупается много, сделок (если говорить даже о новых автомобилях) довольно много, и, конечно, это приличная сумма. У нас львиная доля автомобилей, которые продаются на российском рынке, особенно недорогие, — это всё машины российской сборки. Разной степени локализации, но тем не менее всё-таки машины, которые выпускаются здесь», — разъяснил Кадаков.

По его словам, если будет введен вычет на покупку нового автомобиля, деньги, которые государство «потеряет», будут возвращаться в виде налогов, поскольку производство «будет работать шире, лучше, активнее», отмечает телеканал «360».

Ранее в этот день директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в Минтруд на имя главы ведомства Антона Котякова письмо с предложением ввести для россиян налоговый вычет в размере 13% при покупке автомобиля. Орлов отметил, что налоговый вычет помогает россиянам при покупке квартиры — видно, что такая схема поддержки важна для людей.

Также 30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от процедуры прохождения обязательного регулярного технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам. Как пишет агентство городских новостей «Москва», документ ранее в декабре приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении. Совет Федерации в ходе заседания также одобрил закон.