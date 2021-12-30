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Новый Ford Mustang появится в 2023 году

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Серийное производство спортивного купе Ford Mustang нового поколения начнется в марте 2023 года. Об этом 30 декабря сообщает Motor1.

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По данным издания, автомобиль будет построен на платформе, позаимствованной у выпускающейся сейчас модели. В США новый Ford Mustang можно будет заказать как с бензиновым турбомотором, так и с гибридной силовой установкой. Кроме того, модель предложат с системой полного привода.

Отмечается, что с 2028 года Ford прекратит производство Mustang с двигателями внутреннего сгорания и перейдет на выпуск модели с полностью электрической силовой установкой.

20 мая сообщалось, что Ford представила электрический пикап F-150. Машина получила приставку в названии Lightning («Молния»).

Пикап Ford F-150 Lightning оснащается двумя электромоторами. Суммарная мощность силовой установки составляет 430 л.с. Запас хода — 370 км.

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