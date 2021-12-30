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В Минцифры оценили включение соцсетей в список социально значимых ресурсов

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Популярные российские соцсети могут стать «универсальной точкой доступа» к социально значимой информации. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили «Известиям» в Минцифры.

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«Мы исходили из того, что социальная значимость не может определяться только формальными критериями, когда есть простой и очевидный параметр — востребованность ресурсов у пользователей. Очевидно, что сегодня наиболее популярны и удобны для аудитории социальные сети», — таким образом в ведомстве прокомментировали информацию о возможном включении соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» в перечень социально значимых онлайн-ресурсов.

Министерство предложило формировать перечень важнейших сайтов, используя такую логику, чтобы не «перегружать перечень тысячами сайтов».

Как сообщил в тот же день источник «Известий», подавляющее большинство коммерческих компаний исчезнут из списка, опубликованного на сайте Минцифры, в котором в данный момент упомянут 391 ресурс. Однако «ВКонтакте» и «Одноклассники» войдут в него, подчеркнул собеседник издания.

Собеседник издания пояснил, что государство фактически утвердило правила ведения перечня, чтобы поддержать российских игроков этого рынка, позволить «удерживать их аудиторию и привлечь трафик в первую очередь на мобильные устройства». Планируется, что это будет достигнуто, в частности, за счет бесплатных коммуникаций — через встроенные в социальные сети мессенджеры.

Ранее 30 декабря глава российского правительства утвердил состав правительственной комиссии по определению перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов и правила его ведения. В ее состав вошли руководители телекоммуникационных и IT-компаний, медиахолдингов, телеканалов, а также представители федеральных органов власти.

Федеральный закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам был принят в августе 2021 года по результатам пилотного проекта. В рамках эксперимента, который проводило правительство, были выбраны около 400 ресурсов, в том числе порталы ряда СМИ, музеев и учреждений культуры, органов власти и интернет-поисковики.

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