Председатель гордумы на Урале пожелал смерти недоброжелателям

Председатель гордумы Каменска-Уральского Валерий Пермяков поздравил жителей города с наступающим Новым годом, пожелав смерти всем недоброжелателям. Речь он произнес 30 декабря во время открытия новогоднего городка в Парке трубников.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» — заявил Пермяков.

Как отмечает сайт Е1.RU, в думе города отказались прокомментировать инцидент, отметив, что Пермяков до нового года уже не появится на рабочем месте.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

Всего поздравления с Новым годом и Рождеством от Путина получили более 70 нынешних и бывших глав государств, а также руководители международных организаций.

В обращении белорусскому лидеру Александру Лукашенко глава российского государства подчеркнул эффективность сотрудничества стран в решении масштабных задач, стоящих на повестке дня двусторонних отношений. Также странам удалось вывести союзную интеграцию на качественно новый уровень.