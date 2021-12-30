Руководство Росгосцирка заподозрили в начислении премий на миллион рублей

Руководство Росгосцирка обвиняют в начислении необоснованных премий сотрудникам компании осенью 2020 года. Правоохранительные органы сейчас выясняют обстоятельства растраты около миллиона рублей.

По данным «Известий», общая сумма выплат составила более 900 тыс. рублей. Кто именно получил премии и в каком размере, не уточняется. Кроме того, неизвестно, кто именно решал вопрос о начислении премий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата»). Наказание по этой статье включает в себя штраф и лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее, 23 декабря, железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца вице-спикера заксобрания региона Сергея Натарова по делу о растрате.

Отмечается, что Натарову вменяют восемь эпизодов по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой»). Вице-спикер был задержан 21 декабря.