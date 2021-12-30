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Руководство Росгосцирка заподозрили в начислении премий на миллион рублей

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Руководство Росгосцирка обвиняют в начислении необоснованных премий сотрудникам компании осенью 2020 года. Правоохранительные органы сейчас выясняют обстоятельства растраты около миллиона рублей.

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По данным «Известий», общая сумма выплат составила более 900 тыс. рублей. Кто именно получил премии и в каком размере, не уточняется. Кроме того, неизвестно, кто именно решал вопрос о начислении премий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата»). Наказание по этой статье включает в себя штраф и лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее, 23 декабря, железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца вице-спикера заксобрания региона Сергея Натарова по делу о растрате.

Отмечается, что Натарову вменяют восемь эпизодов по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой»). Вице-спикер был задержан 21 декабря.

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