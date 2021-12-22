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В заксобрании Красноярского края прокомментировали задержание вице-спикера

Задержание вице-спикера Натарова не стали связывать с его депутатской деятельностью
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Начальник управления пресс-службы заксобрания Красноярского края Галина Кулиева заявила, что задержание вице-спикера Сергея Натарова не связано с его депутатской деятельностью.

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«Это не связано с его профессиональной деятельностью как депутата, у нас к нему претензий нет», — сказала Кулиева «Известиям».

Натаров был задержан правоохранительными органами накануне. По предварительным данным, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Информацию о задержании подтвердил «Известиям» руководитель пресс-службы губернатора Красноярского края Сергей Зыблев.

По данным агентства «Запад 24», вице-спикером заинтересовались в связи с уголовными делами об экономических преступлениях, по которым проходит его сын — бывший советник губернатора края Антон Натаров.

17 марта 2019 года Антон Натаров, будучи советником губернатора Красноярского края, судом был отправлен под домашний арест сроком на два месяца после того, как его задержали 15 марта по обвинению в мошенничестве. Вместе с ним правоохранители задержали четырех человек, в том числе бывшего редактора «Дела.ру» Дмитрия Болотова и директора ОО «Лаборатория новостей» Сергея Мурзина.

Сергей Натаров родился в 1968 году в Ростове-на-Дону. В 2001–2011 был депутатом законодательного собрания края, в 2013–2015 был заместителем министра экономики и регионального развития. В 2016 году был избран депутатом Государственной думы от ЛДПР. В сентябре 2021 года избран в законодательное собрание края, где занял пост вице-спикера регионального парламента.

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