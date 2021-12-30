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Ущерб от незаконной вырубки леса в Оренбургской области превысил  11 млн рублей

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Ущерб от незаконной вырубки леса в Оренбургской области превысил 11 млн. рублей. Нарушители задержаны. Об этом сообщается в четверг, 30 декабря, на сайте регионального УМВД.

Полицейские выявили факт незаконной вырубки почти 1,7 тыс. сосен.

Как рассказали в УМВД, одного из «черных лесорубов» полицейские задержали в массиве Абдулинского лесничества. В качестве вещественных доказательств на месте сотрудники полиции обнаружили и изъяли ножовки, мотки веревок и вырубленные деревья.

В настоящее время задержан один из организаторов незаконной вырубки, ведется расследование, уточнили сотрудники регионального УМВД.

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В результате данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», которое предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

7 декабря лес незаконно вырубили на 9,5 млн рублей в Иркутской области. Специалисты установили 15 фактов незаконной рубки леса общим объемом 633,4 куб. м. Ущерб от действий «черных лесорубов» превысил 9,5 млн рублей. Рубки выявили в Иркутском, Куйтунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеилимском, Тулунском, Усть-Удинском, Осинском, Зиминском лесничествах. Материалы дела были направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения.

В течение трех недель прошло 156 контрольно-надзорных мероприятий. Специалисты составили семь протоколов об административных правонарушениях по статьям «Незаконная рубка леса», «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах», «Нарушений правил пожарной безопасности в лесах».

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