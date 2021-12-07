Лес незаконно вырубили на 9,5 млн рублей в Иркутской областивы

В министерстве лесного хозяйства Иркутской области рассказали об итогах спецоперации «Колея», проведенной совместно со службой гостехнадзора и сотрудниками ГУ МВД. В ней принимали участие 182 лесных инспектора.

Специалисты установили 15 фактов незаконной рубки леса общим объемом 633,4 куб. м. Ущерб от действий черных лесорубов превысил 9,5 млн рублей. Рубки выявили в Иркутском, Куйтунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеилимском, Тулунском, Усть-Удинском, Осинском, Зиминском лесничествах. Материалы направили в правоохранительные органы для принятия правового решения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального минлеса.

В течение трех недель прошло 156 контрольно-надзорных мероприятий. Специалисты составили семь протоколов об административных правонарушениях по статьям «Незаконная рубка леса», «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах», «Нарушений правил пожарной безопасности в лесах». Наложены штрафы на 17 тысяч рублей.

В конце ноября сообщалось, что в Иркутской области четверо браконьеров застрелили медведицу с тремя медвежатами. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный объектам животного мира, в 240 тыс. рублей. По факту незаконной охоты на медведей возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали.