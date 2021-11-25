Браконьеры застрелили медведицу с тремя медвежатами в Приангарье

В Иркутской области четверо браконьеров застрелили медведицу с тремя медвежатами. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный объектам животного мира, в 240 тыс. рублей.

По факту незаконной охоты на медведей возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали.

В ГУ МВД по региону ИА IrkutskMedia рассказали, что в Баяндаевском районе инспекторы ГИБДД и представители лесничества остановили внедорожник, в багажнике которого нашли свежевыделанные школы и лапы медведей. По словам водителя, он нашел останки зверя в лесу.

Позже полицейские установили лиц, причастных к незаконной добыче диких животных. По предварительным данным, злоумышленники разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами. Все действия они фиксировали на камеру мобильного телефона.

В конце октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата Госдумы Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Позже сам депутат признался, что застрелил лося в Саратовской области.