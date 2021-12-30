Врач дала рекомендации для вкусного и безопасного новогоднего стола для детей

Детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника. Дети» Ольга Луканова рассказала «Известиям», как организовать вкусный и безопасный новогодний стол для детей.

По словам специалиста, детям до трех лет нежелательно на новогодний ужин предлагать незнакомые продукты. Лучше всего приготовить знакомые и любимые детские блюда, празднично украсив их или подав на праздничной посуде.

В качестве десерта подойдут любимые фрукты или специальные детские десерты — например, можно испечь печенье из уже знакомых ребенку ингредиентов.

«Для малыша будет достаточно того, что он вместе со взрослыми будет сидеть за праздничным столом, «разносолы» ему не так важны. Зато родители будут уверены, что празднование пройдет без последствий в виде болей в животе, рвоты или аллергии. Красная икра, грибы, салаты, заправленные майонезом, копченые продукты, колбасы, жирное мясо (утка, гусь, баранина, жирная свинина), газированные напитки находятся в «стоп-листе», по крайней мере, для детей до 12 лет», — подчеркнула Луканова.

Десерты также рекомендуется выбирать не слишком жирные — подойдут домашние или промышленного производства пряники, печенье, меренги, фруктовый салат.

На новогоднем столе приветствуются салаты из свежих овощей, запеченное нежирное мясо или белая рыба, свежие фрукты, холодец на желатине из нежирного мяса (для детей — без горчицы или хрена), заливное из рыбы. В качестве гарниров Луканова рекомендовала запеченные овощи и крупы. В качестве напитков — воду, домашний компот из замороженных ягод или сухофруктов. От соков и фрешей гастроэнтеролог советовала отказаться, чтобы не создавать избыточную нагрузку на поджелудочную железу и не провоцировать вздутие в кишечнике.

«Если все-таки что-то пошло не так и малыш жалуется на боль в животе, его вырвало или случилось расстройство стула, нужно самостоятельно оказать ему первую помощь — дать ему сорбент (разрешенный по возрасту), дробно давать воду (по 1–2 глотка каждые 15 минут), помассировать животик по часовой стрелке. Если при этом стул отсутствует более суток — может помочь микроклизма», — добавила Луканова.

Ранее, 8 декабря, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, чем опасно переедание мандаринов.

Она предостерегла от слишком большого употребления фруктов людей с повышенной кислотностью желудочного сока, при язвенных и эрозивных поражениях желудка, поскольку в плодах содержится много фруктовых кислот, которые могут повреждать слизистую оболочку желудка. Кроме того, по словам специалиста, в день детям рекомендуется не более двух фруктов, а взрослым — не более четырех, потому что они могут быть причиной аллергических реакций.