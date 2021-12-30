Скрытое патрулирование будут вести инспекторы ДПС в Брянской области

Инспекторы ДПС будут вести скрытое патрулирование на дорогах Брянской области во время новогодних праздников. Жители региона могут пожаловаться на нарушителей по телефонам дежурной части.

По данным управления ГИБДД, инспекторы будут передвигаться на автомобилях без специальных опознавательных знаков. Машины оборудованы видеорегистраторами для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

При выявлении нарушителей скрытые патрули будут передавать информацию ближайшим постам и экипажам ДПС.

В Москве с июня 2021 года в ходе скрытого патрулирования было выявлено больше 13 тыс. нарушений правил дорожного движения. В список наиболее распространенных вошли нарушения правил уровня тонировки, установки государственных регистрационных знаков, а также нарушение требований сигналов светофора.