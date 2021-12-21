В ГИБДД перечислили зафиксированные скрытыми патрулями нарушения

В Москве с июня 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции в ходе скрытного патрулирования выявлено и пресечено более 13 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом 21 декабря сообщает официальный Telegram-канал столичного управления ГИБДД.

Так, в список наиболее распространенных вошли нарушение правил уровня тонировки стекол, нарушение правил установки государственных регистрационных знаков на транспортных средствах, нарушение требований сигналов светофора, нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортными средствами с признаками опьянения.

«При скрытом контроле за дорожным движением госавтоинспекторы передвигаются на автомобилях гражданского исполнения и фиксируют нарушения ПДД РФ. Информация о нарушении по радиосвязи передается ближайшим нарядам ДПС, которыми для пресечения и оформления административного правонарушения обеспечивается остановка транспортного средства нарушителя», — говорится в сообщении ведомства.

3 декабря столичная Госавтоинспекция напомнила, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.