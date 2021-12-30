Прямой эфир
Мир
В Белом доме назвали время разговора Путина и Байдена
Общество
Попова рассказала о тест-системе на выявление штамма «Омикрон»
Общество
ПФР рассказал о январских выплатах пенсионерам
Спорт
Президент Международной федерации хоккея заявил о переносе МЧМ
Общество
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Общество
Ученые выявили меньшую смертность от штамма «Омикрон»
Общество
Опрос показал желание россиян сделать 31 декабря выходным навсегда
Мир
Депутат рады объяснил причину переговоров об Украине без ее участия
Авто
В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным авто
Мир
Немцы раскритиковали власти ФРГ за потакание Украине в газовом вопросе

Лавров принял участие в «Елке желаний»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика Стаса из Санкт-Петербурга, пригласив его в Москву на встречу с режиссером Никитой Михалковым. Об этом написала в четверг, 30 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Министр исполнил мечту ребенка, направившего свое желание через сайт данного проекта. Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Никитой Сергеевичем Михалковым», — говорится в сообщении.

Доверяй и проверяй: россиян научат благотворительности
Минэкономразвития разъяснит, как не попасться на удочку мошенников

По словам Захаровой, глава российского МИДа пообщался с петербуржцем в режиме видеосвязи, поздравил его и его семью с наступающими праздниками, а также предложил посетить МИД РФ.

После этого видеопоздравления было организовано знакомство мальчика с Михалковым в онлайн-формате, где в ходе беседы они договорились о личной встрече после новогодних праздников, добавила Захарова.

24 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя исполнил мечты детей в рамках акции «Елка желаний». Глава региона снял с новогодней елки три шарика с пожеланиями от детей Верхневолжья — 9-летнего Коли К. из Торжка, 7-летнего Матвея К. из Лихославля и 6-летнего Вовы Щ. из Ржева. По его словам, Матвей мечтает о мобильном телефоне, Вова попросил конструктор «Лего», а Коля — ноутбук. Руденя пообещал детям исполнить их желания до Нового года. Кроме этого, он отметил, что будут выполнены желания всех 38 ребят из Тверской области — участников акции.

Акция «Елка желаний» началась 15 ноября. Такую елку устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021