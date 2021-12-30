Лавров принял участие в «Елке желаний»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика Стаса из Санкт-Петербурга, пригласив его в Москву на встречу с режиссером Никитой Михалковым. Об этом написала в четверг, 30 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Министр исполнил мечту ребенка, направившего свое желание через сайт данного проекта. Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Никитой Сергеевичем Михалковым», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, глава российского МИДа пообщался с петербуржцем в режиме видеосвязи, поздравил его и его семью с наступающими праздниками, а также предложил посетить МИД РФ.

После этого видеопоздравления было организовано знакомство мальчика с Михалковым в онлайн-формате, где в ходе беседы они договорились о личной встрече после новогодних праздников, добавила Захарова.

24 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя исполнил мечты детей в рамках акции «Елка желаний». Глава региона снял с новогодней елки три шарика с пожеланиями от детей Верхневолжья — 9-летнего Коли К. из Торжка, 7-летнего Матвея К. из Лихославля и 6-летнего Вовы Щ. из Ржева. По его словам, Матвей мечтает о мобильном телефоне, Вова попросил конструктор «Лего», а Коля — ноутбук. Руденя пообещал детям исполнить их желания до Нового года. Кроме этого, он отметил, что будут выполнены желания всех 38 ребят из Тверской области — участников акции.

Акция «Елка желаний» началась 15 ноября. Такую елку устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.